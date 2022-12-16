В доме возле синагоги перестала работать угольная котельная

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Калининграде продолжаются работы по капитальному ремонту исторического здания сиротского приюта на улице Октябрьской, 3. В подъезде усилили лестничные марши и стены, завершено оштукатуривание. Весной работы будут завершены.

Как сообщили в Фонде капремонта Калининградской области, в доме помимо капитального ремонта кровли, фасада и подвала завершена установка автоматизированного индивидуального теплового пункта. Здание переведено на центральное отопление. Ранее тепло жители бывшего здания сиротского приюта получали от угольной котельной.

«Жители будут экономить на оплате коммуналки за счет погодозависимой автоматики, а перевод на центральную магистраль значительно улучшит экологическую обстановку в районе», - отметили в фонде.

Дом носит статус объекта культурного наследия, он был приведен к историческому виду.