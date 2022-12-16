Будет пешеходная зона: Торговые павильоны на «Поле чудес» в Балтийске уберут к 2024 году

В Балтийске в центре города, который называют «Поле чудес», к 2024 году появится общественное пространство, а торговые ларьки уберут. Об этом во время прямого эфира в ЦУР региона сказал глава администрации Балтийского городского округа Сергей Мельников.

- Процедура разработки и принятия проекта планировки территории – это полтора года. Мы уже ее прошли, мы на финальном этапе, - сказал Сергей Мельников, уточнив, что предпринимателей - владельцев торговых павильонов он уже предупредил.

- Мы им оценку провели, они отказались. Теперь мы через суд пойдем понуждать... Не то чтобы, знаете, идем по московскому опыту и что-то там сносим. Мы территорию для жителей отдаем. Жители много раз высказались, - сказала глава администрации.

Он признался, что слышал претензии в свой адрес по этому поводу.

- Конечно, я тоже про себя все слышал несколько раз – какой я нехороший в этом смысле. И там были такие крепкие слова! Но я ни у кого ничего не отбираю. Я пытаюсь территорию отдать людям в пользование, чтобы в Балтийске появился какой-то хороший и обустроенный центр города, где можно посидеть: Wi-Fi, красиво посмотреть…

По словам Сергея Мельникова, площадь приведут в порядок к 2024 году. Территория отдана под общественную пешеходную зону.

- Я называю Балтийск городом без центра города. Потому что там настроили за предыдущие годы… «Поле чудес» - это почему? Потому что там в свое время раздавали помощь, с Европы которая приходила, - сказал глава администрации.