В старинной водонапорной башне на ул. Яналова откроют музей

. Фото: Яндекс

Здание старинной водонапорной башни на ул. Яналова приспособят под музей. Об этом основатель музеев Altes Haus и «Дом китобоя» Александр Быченко рассказал в интервью РИА «Балтик Плюс». Ранее предприниматель приобрел историческое здание.

«Мы теперь являемся владельцами водонапорной башни. Это была эмоциональная покупка, мы ее сделали весной. Мы там точно будем делать музей, но какой - пока не придумали. Так как это индустриальное наследие, планируем подаваться на грант потанинского фонда», - сказал Александр Быченко.

Башня построена в 1930-х годах. В 1976 году на башне были установлены часы.