Названа самая высокооплачиваемая рабочая специальность в Калининграде

Максимальный размер зарплаты среди рабочих специальностей в Калининграде достигает 100 тысяч рублей. Об этом министр по социальной политике регионального правительства Анжелика Майстер сказала в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда».

- Такую зарплату получает часовщик по ремонту механических часов. Это одна из самых высокооплачиваемых вакансий сегодня. Или, например, автоэлектрик. Здесь предлагаемая заработная плата составляет 80 тысяч рублей, - сказала министр.

Анжелика Майстер отметила, что служащим максимально предлагается 180 тысяч рублей.

- Служащие нужны такие как инженеры, медицинские сестры, техники, инспектора, охранники, воспитатели, врачи, менеджеры, инженеры-электрики, механики, - сказала министр, однако не уточнив, сколько предлагают платить именно за эту работу.

В Калининградской области более 12 тысяч вакансий в Центре занятости населения.