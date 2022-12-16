В Балтийске пьяный житель Петербурга проник в гимназию, чтобы согреться

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Балтийске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который проник в гимназию. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Около трех часов ночи в гимназии сработала тревожная сигнализация. Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили, что стекло входной двери разбито, а дверная рама приоткрыта.

В помещении гимназии сотрудники Росгвардии задержали пьяного 46-летнего жителя Санкт-Петербурга, который заявил, что просто хотел согреться внутри здания.

Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.