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В пункте пропуска в Чернышевском в очереди на въезд в Литву стоят 330 грузовиков, при этом на нейтральной полосе находятся 23 грузовых автомобиля, уже оформленных калининградскими таможенниками. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

В направлении въезда в регион стоит 80 грузовых транспортных средств, нейтральная полоса пуста.

За сутки на таможенном посту МАПП «Чернышевское» было оформлено 187 грузовиков, прибывших на территорию Калининградской области, и 141 транспортное средство, убывшее из РФ.