Многодетные семьи в области получат к 1 сентября по 5 тысяч рублей

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В Калининградской области вводят дополнительную выплату для многодетных семей с невысокими доходами. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, будут к началу учебного года получать выплату в размере 5 тысяч рублей. Мера соцподдержки доступна на каждого школьника в семье со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума.

В регионе ее назначат почти на 5 тысяч учеников общеобразовательных организаций.

«Жителям Калининградской области не надо будет обращаться в Центр социальной поддержки населения за оформлением выплаты. Ее назначат проактивно получателям ежемесячной денежной выплаты многодетной семье. Постановление, определяющее порядок оформления меры поддержки, будет разработано в ближайшее время», - заявили в пресс-службе правительства.