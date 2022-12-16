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НовостиОбщество16 декабря 2022 13:32

Житель Гусева получил 8 лет строгача за избиение до смерти знакомого

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

Житель Гусева приговорен к 8 годам лишения свободы за избиение до смерти знакомого. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

В июне прошлого года пьяный 59-летний мужчина жестоко избил своего коллегу – сторожа предприятия. От полученных травм 63-летний работник предприятия скончался на месте происшествия.

Ни на стадии предварительного следствия, ни в суде фигурант вину в совершении преступления не признал. Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей, которые вынесли ему обвинительный вердикт.

16 декабря Гусевский городской суд огласил обвинительный приговор. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.