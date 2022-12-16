Жителя Янтарного будут судить за мошенничество с землей на 10 млн

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Янтарного. 51-летний мужчина обвиняется в мошенничестве с землей и подкупе свидетеля, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В 2018 году горожанин арендовал на территории Янтарного участок и подготовил документы о наличии на земле объекта недвижимости – кафе, хотя на самом деле строение отсутствовало. Это позволило ему выкупить участок без проведения торгов, из-за чего муниципалитет потерял почти 11 млн рублей.

После возбуждения уголовного дела мужчина обратился к знакомой с просьбой дать ложные показания о том, что здание кафе действительно находилось на участке, и передал ей за это 30 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Светлогорский городской суд для рассмотрения по существу. Спорный земельный участок уже возвращен в собственность муниципалитета.