Больше 1200 деревьев посадят в Калининграде в 2023 году

. Фото: мэрия Калининграда

Власти Калининграда рассказали о планах восстанавливать городские леса в 2023 году.

Объявлен очередной аукцион на высадку 369 черешчатых дубков, 132 деревьев черной ольхи и 792 саженцев обыкновенной ели. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Подрядчику предстоит оцифровать каждое дерево, чтобы нанести на дежурный план города.

Отмечается, что у победителя торгов, будет обязанность до конца октября ухаживать за деревьями и вести соответствующий журнал.

«Это нужно для того, что мы, как заказчики, могли в любой момент проверить поливали ли саженцы, удобряли ли их и т.д.», - пояснили в мэрии.