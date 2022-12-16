В Калининградской области начались учения с участием военных кораблей и авиации

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области начались учения с привлечением сил Балтийской военно-морской базы, соединения надводных кораблей флота и морской авиации.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, в Балтийском море экипажи малых ракетных кораблей и катеров, малых противолодочных кораблей, базовых и рейдовых тральщиков отработают широкий спектр задач.

В частности, говорится про противоподводно-диверсионную оборону кораблей и катеров при стоянке на рейде, отражение средств воздушного нападения условного противника со стрельбой по воздушным целям и ведению учебного морского боя.

Военные корабли выполнят практические ракетные и артиллерийские стрельбы.

Расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» уничтожат морские цели на побережье.

Всего в учении принимают участие экипажи более 10 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, более 1500 военнослужащих, свыше 50 единиц военной и специальной техники, а также самолеты и вертолеты морской авиации Балтийского флота.