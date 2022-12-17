В Калининградской области с начала зимнего сезона обработали более 80 тыс км дорог

. Фото: Правительство Калининградской области

С начала зимнего сезона уже обработано 81,9 тыс. км региональных автодорог, израсходовано почти 16 тыс. тонн противогололедных материалов. Об этом сказала министр развития инфраструктуры Евгения Кукушкина на оперативном совещании в правительстве области.

Задействовано 147 единиц техники, в том числе 89 комбинированных дорожных машин, 14 грейдеров и 45 тракторов.

Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в регионе области составляет 4,3 тыс. км. Их содержание на основании заключенных контрактов осуществляют три предприятия: «ДЭП № 2», АО «Калининградский «Райавтодор» и ООО «Гамма-ДВ».

В Калининградской области общий парк техники и оборудования для содержания региональных автомобильных дорог составляет 255 единиц.