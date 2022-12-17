В Калининграде открылась выставка, посвященная «Щелкунчику» Гофмана

. Фото: Калининградский областной музей изобразительных искусств

Калининградский музей изобразительных искусств представил выставку, посвященную одной из самых любимых новогодних сказок Эрнеста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и другие новогодние истории».

В экспозиции – работы лучших живописцев и графиков из Москвы и Санкт-Петербурга. Свое прочтение «Щелкунчика» представляют Марина Азизян, Ольга Ионайтис, Максим Митлянский, Мара Уварова, Алиса Юфа и другие.

На открытие выставки в Калининград приехал один из самых талантливых иллюстраторов России Антон Ломаев.

На открытие выставки в Калининград приехал один из самых талантливых иллюстраторов России Антон Ломаев. Фото: Калининградский областной музей изобразительных искусств

В экспозиции, которая доступна до 22 января чудесные работы мастера занимают два зала. Это 45 иллюстраций к книге «Щелкунчик». Сделал их автор 5 лет назад, посвятив целый год работы. Эти рисунки видели в Санкт-Петербурге, Карелии, Москве, в городах Эстонии. Теперь пришло время Калининграда.

Выставку дополняют уникальные костюмы художницы Виктории Рыбаковой, коллекция щелкунчиков и орехоколов, изделий Императорского фарфорового завода, а также издания произведений Гофмана из собрания Музея.