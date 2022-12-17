В Пионерском начали реализацию нового проекта организации дорожного движения

. Фото: Администрация Пионерского городского округа

В Пионерском начали плановую реализацию нового проекта организации дорожного движения.

«Первый этап ПОДД стартовал в центральной части Пионерского. Сейчас устанавливаем опоры для новых дорожных знаков», - говорится в заявлении администрации Пионерского городского округа.

Речь, в частности, идет о пресечении улицы Комсомольской с улицей Советской. Там установят дополнительные дорожные знаки для обеспечения безопасности движения.

Ввести ПОДД в действие власти планируют в первой половине 2023 года.

Информацию о новом порядке дорожного движения власти предлагают получить в отделе ЖКХ и капитального строительства администрации Пионерского по телефону (8 40155) 2-28-69.