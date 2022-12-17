Возбуждено уголовное дело в отношении водителя, сбившего девочку в Неманском районе

По факту ДТП в Неманском районе, в результате которого пострадала 14-летняя девочка, возбуждено уголовное по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Дорожное происшествие случилось 19 августа 2022 г. 21-летний водитель за рулем «Пежо 605» в районе поселка Акулово сбил школьницу. Отмечается, что девочка переходила дорогу по пешеходному переходу.

Пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение с открытым переломом голени.