В небе над Калининградом удалось заснять вспышку болида

В небе над Калининградом удалось заснять редкое астрономическое явление – вспышку болида. Болид – очень яркий метеор, чья вспышка на секунду становится самым ярким объектом ночного неба.

Об этом сообщается на страничке Астрономического сообщества БФУ им. И. Канта в «ВКонтакте».

Заснять вспышку калининградского болида удалось благодаря продолжению наблюдений за Геминидами.

Вспышку можно увидеть в самом начале видео, которое выложили ученые. Яркость очередного метеора скачкообразно нарастает, а после его пролета остается характерный слабо светящийся инверсионный след.

Вспышка болида является следствием разрушения в плотных слоях атмосферы сравнительно крупного метеора. Нагревающийся от трения об атмосферу метеор разваливается на кусочки, каждый из которых почти мгновенно сгорает в атмосфере, тем самым оставляя после себя яркую вспышку.

Астрономы, проводившие наблюдения, оценивают высоту вспышки в 70-80 км, на границе мезосферы и термосферы.