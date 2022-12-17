В Калининграде еще 10 реставраторов дверей получили дипломы

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде продолжается обучение реставраторов дверей. Новые профессиональные навыки освоили еще 10 человек – выпускники курсов получили дипломы. Занятия вели реставратор Владимир Семенов и историк Александра Макаревич.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, двери, которые выпускники приводили в порядок, украшают дома в Калининградской области либо же будут установлены в ближайшее время.

Курсы были организованы Фондом капитального ремонта при поддержке Минстроя региона.

Сообщается, что обучение на третьем потоке было бесплатным, а курс стал официальным с возможностью выдавать документы гособразца.

За два года в совершенстве овладеть мастерством реставрации смогли уже 34 ученика. Конкурс на каждый модуль составляет 7-8 человек на место.

С 2020 года в области отреставрировали 58 дверей, по историческим репликам сделали 339. Их устанавливают на домах во время ремонта в Калининграде и городах области.