Мороз крепчает: В Калининграде впервые проходит суточный заплыв в ледяной воде

. Фото: "Янтарные моржи"

В Калининграде в субботу утром стартовало необычное спортивное мероприятие, организованное клубом закаливания и зимнего плавания «Янтарные моржи». С 17 на 18 декабря моржи плывут суточную эстафету.

Заплывы стартовали в субботу в 10 утра и завершатся в 10:00 воскресенья.

Каждый из участников, а всего это около 60 человек, проплывает от 25 до 200 метров не менее 10 раз за 24 часа.

- Идет пятая смена, люди плывут по 25, 50, 100 метров. Мороз крепчает, температура воды менее 1 градуса. Помимо калининградцев в одной из смен поучаствовала семья из Магадана, - рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь регионального министерства спорта Дмитрий Иванов.

Заплывы проходят в озере Шенфлиз, на базе моржей.

Планируется, что по ряду показателей в Калининграде будет поставлен рекорд Европы.

Оргкомитет обеспечил участников горячим питанием, подготовил баню, место для восстановления (два спортзала и чайная комната).

Как отметили в минспорта, подобного в Калининградской области не было никогда, в других регионах России суточные заплывы проводили.