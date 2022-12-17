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НовостиСпорт17 декабря 2022 18:27

Волейболистки «Локомотива» обыграли «Тулицу» и вышли в финал Кубка России

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Волейболистки калининградского клуба «Локомотив» в субботу, 17 декабря, одержали победу над «Тулицей». Игра, которая прошла в Туле, завершилась победой наших девушек 3:0. «Локо» вышел в финал Кубка России.

- Первые две партии нам удались, очень хорошо провели концовки. В третьей уже немного почувствовали вкус победы, расслабились, но смогли собраться и довести дела до победы, - сказала после игры Валерия Зайцева из «Локо».

Концовка действительно выдалась очень напряженной, но наши девушки в третьем сете показали себя во всей красе.

В финале «Локомотив» встретится с московским «Динамо». Игра пройдет в Туле 18 декабря.