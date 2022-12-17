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НовостиПроисшествия17 декабря 2022 18:33

Художница из Немана попалась на краже денег с банковской карты

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Неприятность случилась с 4-летней жительницей одного из поселков Гвардейского района – у нее с карты украли деньги.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, дама нашла в интернете страницу художницы, у которой решила заказать свой портрет. Художница сумела выманить у клиентки реквизиты банковской карты, с которой быстренько похитила более 19 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемой – 25-летней местной жительницы. По одной из версий портретистка потратила похищенные деньги на покупку запрещенных веществ.

Возбуждено уголовное дело.