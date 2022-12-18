Под Калининградом сгорел автомобиль

Люди в результате пожара не пострадали. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Около 9 часов вечера 17 декабря в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Спортивной в Багратионовске.

По прибытии на место пожарного расчета ПСЧ-29 в составе 5 человек на одной спецмашине выяснилось, что полыхает припаркованный на улице автомобиль. В итоге у него выгорел моторный отсек и огнем оказалась повреждена панель управления. Все остальное пожарным удалось отстоять.

Пострадавших среди людей нет, причины ЧП выясняются.