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НовостиПроисшествия18 декабря 2022 6:57

Под Калининградом сгорел автомобиль

Причины пожара в Багратионовске выясняют специалисты
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
Люди в результате пожара не пострадали.

Люди в результате пожара не пострадали.

Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Около 9 часов вечера 17 декабря в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Спортивной в Багратионовске.

По прибытии на место пожарного расчета ПСЧ-29 в составе 5 человек на одной спецмашине выяснилось, что полыхает припаркованный на улице автомобиль. В итоге у него выгорел моторный отсек и огнем оказалась повреждена панель управления. Все остальное пожарным удалось отстоять.

Пострадавших среди людей нет, причины ЧП выясняются.