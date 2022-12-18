В Калининграде представили книгу о спецоперации

Каждый участник презентации получил книгу, собственноручно подписанную автором. Фото: gov39.ru

В Калининградской областной научной библиотеке состоялась презентация книги заслуженного юриста РФ Ивана Соловьева «Красные линии», повествующей о судьбах участников специальной военной операции. Наш город стал вторым в стране после Донецка, где было представлено это издание.

В основе сюжета – истории о людях, ежедневно совершающих подвиг, жертвующих собой ради Родины. По отзывам критиков, современный контекст и наличие детективной интриги делает вышедшую повесть интересной для широкого круга читателей. Сам же писатель главной задачей на современном этапе видит формирование положительного образа героя нашего времени.

- Никакие ток-шоу и соцсети не могут создать образ героя, а литература – может, - убежден Соловьев.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, все представленные на презентации экземпляры «Красных линий» приобрел депутат Государственной Думы России Андрей Колесник, благодаря которому каждый участник встречи ушел с новой книгой, собственноручно подписанной автором.