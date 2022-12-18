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НовостиОбщество18 декабря 2022 7:46

Калининградцы требуют отмены награждения директора «Чистоты»

В интернете появилась петиция с требованием лишить Юрия Егорова благодарственного письма
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
Горожане вынуждены передвигаться по улицам, заваленным снегом.

Горожане вынуждены передвигаться по улицам, заваленным снегом.

Фото: Александр Подгорчук

Инициативная группа жителей Калининграда решила требовать отмены награждения директора муниципального предприятия «Чистота». Как сообщалось ранее, в минувшую среду, 14 декабря на заседании горсовета Юрий Егоров был удостоен благодарственного письма «за достижения в работе». Похоже, что с этим утверждением согласны не все.

На специальном интернет-сайте появилась петиция с призывом отменить состоявшееся награждение. «Жители города Калининграда видят , как на самом деле убирается снег», - говорится в документе.

На момент подготовки данной информации под петицией подписалось уже 197 человек.