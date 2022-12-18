Калининградцы требуют отмены награждения директора «Чистоты»

Горожане вынуждены передвигаться по улицам, заваленным снегом. Фото: Александр Подгорчук

Инициативная группа жителей Калининграда решила требовать отмены награждения директора муниципального предприятия «Чистота». Как сообщалось ранее, в минувшую среду, 14 декабря на заседании горсовета Юрий Егоров был удостоен благодарственного письма «за достижения в работе». Похоже, что с этим утверждением согласны не все.

На специальном интернет-сайте появилась петиция с призывом отменить состоявшееся награждение. «Жители города Калининграда видят , как на самом деле убирается снег», - говорится в документе.

На момент подготовки данной информации под петицией подписалось уже 197 человек.