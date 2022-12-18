Калининградских врачей учат распознавать мошенников

Медики очень внимательно слушали советы полицейского. Фото: пресс-служба областного УМВД.

Калининградские правоохранители в неустанной борьбе с телефонными мошенниками решили применить еще и метод адресного подхода. Врио заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Калининградской области Анатолий Каманицин выступил перед коллективом Детской областной больницы Калининградской области со специальной лекцией.

- Офицер подробно рассказал о распространенных схемах it-мошенничеств, а также на конкретных примерах работников медицинских учреждений, пострадавших от действий телефонных аферистов, объяснил какие меры нужно принимать, чтоб не стать жертвой преступления, - сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Все присутствовавшие на мероприятии получили профилактические памятки для беседы с их близкими и родственниками - особенно пенсионерами.