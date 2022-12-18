Калининградцы жалуются на массовые поломки газовых котлов

Ремонт котла обходится дорого и помогает ненадолго. Фото: vk.com

Многие жители Калининграда (если конкретнее – обитатели Московского района) жалуются на то, что за два дня 16 и 17 декабря у них вдруг перестали работать газовые котлы.

На датчике агрегата высвечивается ошибка «Е 01». Это сигнал о том, что, возможно, система розжига розжига, плата управления, газовый клапан, система дымоотведения работают некорректно. В общем, достаточно опасная ситуация – хотя в случае с газовым оборудованием вообще все непросто, и лучше перебдеть, чем недобдеть, как говорят военные. Поэтому горожане массово принялись обращаться к ремонтникам.

По отзывам потребителей, прочистка клапана помогает, но ненадолго. Люди подозревают, что причина возникшей проблемы кроется в качестве газа. Тем более что и пламя конфорок не привычного голубого цвета, а какого-то оранжевого. Подозрения усугубляются и сообщениями о том, что в трубах газовых котлов скапливается шлак.

В общем, соответствующим коммунальным службам стоило бы как можно оперативнее разобраться в ситуации во избежание нежелательных последствий.