В этом году на молодежь из областного бюджета было выделено 10 миллионов рублей

Министерство молодежной политики области подвело итоги комплексной оценки работы администраций муниципальных образований в сфере молодежной политики за последние два года. Оценивалось выполнение в общей сложности 30 показателей, в том числе уровень нормативно-правового, инфраструктурного, информационного, финансового обеспечения молодежной политики, а также организация ряда мероприятий для молодежи.

По итогам анализа выявлено, что только в двух муниципальных администрациях функционируют обособленные подразделения по молодежной политике, в остальных работа возложена на смежные подразделения. При этом в 21 муниципалитете выделен специалист, отвечающий за реализацию молодежной политики. Что касается современных, доступных, наполненных событиями молодежных центров, пространств, подростковых клубов, домов молодежи, то в 8 муниципалитетах подобных учреждений нет. Местным администрациям поручено рассмотреть вопрос их создания на имеющейся базе.

Одним из важных инструментов поддержки молодежных инициатив являются грантовые конкурсы. Лидерами по количеству поданных заявок традиционно являются Калининград, Гурьевский и Черняховский муниципальные округа, а также Балтийский и Светловский городские округа. Большой популярностью пользуется конкурс Федерального агентства по делам молодежи. В 2022 году от Калининградской области на него было подано 229 проектов из которых 29 стали победителями. Общая сумма привлеченных средств за два последних года составила около 22 миллиона рублей.

Итоги проведенной оценки реализации молодежной политики учтены при распределении дотаций местным бюджетам в декабре этого года: 10 муниципалитетов-лидеров получат из областной казны от 600 тысяч до почти 1,4 миллиона рублей. По сведениям областного правительства, общая сумма распределенных дотаций в 2022 году составила 10 миллионов руб. Средства будут направлены на поддержку и развитие молодежной инфраструктуры, проведение молодежных проектов и мероприятий, создание условий для развития и самореализации молодежи.