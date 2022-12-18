Польского посла в Калининграде встретили криками «Позор!»

Спасаясь от неудобных вопросов, польская делегация почти бегом проследовала на автостоянку. Фото: vk.com

Вот уже во второй раз в этом году Калининградскую область посетил посол Польши в Российской Федерации Кшищтоф Краевский. То, что дипломату здесь не все рады, стало ясно уже в аэропорту «Храброво».

Стоило высокопоставленному поляку с немногочисленной свитой появиться в дверях аэровокзала, как делегацию атаковал мужчина, задававший крайне неполиткорректные вопросы. Зачем в Польше сносят памятники советским воинам-освободителям и поддерживают устроивших Волынскую резню бандеровцев, никто из гостей так и не смог ответить. Под крики единственного (к сожалению) протестующего «Позор полякам, позор предателям!» прилетевшие едва ли не бегом поспешили на автостоянку, где их уже ожидал минивен.

В ходе первого визита пана Краевского также пытались разговорить на тему поставок Польшей оружия на Украину. Польский посол и тогда предпочитал отмалчиваться.