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НовостиПолитика18 декабря 2022 13:26

Польского посла в Калининграде встретили криками «Позор!»

На вопрос о сносе памятников советским солдатам дипломат предпочел не отвечать
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
Спасаясь от неудобных вопросов, польская делегация почти бегом проследовала на автостоянку.

Спасаясь от неудобных вопросов, польская делегация почти бегом проследовала на автостоянку.

Фото: vk.com

Вот уже во второй раз в этом году Калининградскую область посетил посол Польши в Российской Федерации Кшищтоф Краевский. То, что дипломату здесь не все рады, стало ясно уже в аэропорту «Храброво».

Стоило высокопоставленному поляку с немногочисленной свитой появиться в дверях аэровокзала, как делегацию атаковал мужчина, задававший крайне неполиткорректные вопросы. Зачем в Польше сносят памятники советским воинам-освободителям и поддерживают устроивших Волынскую резню бандеровцев, никто из гостей так и не смог ответить. Под крики единственного (к сожалению) протестующего «Позор полякам, позор предателям!» прилетевшие едва ли не бегом поспешили на автостоянку, где их уже ожидал минивен.

В ходе первого визита пана Краевского также пытались разговорить на тему поставок Польшей оружия на Украину. Польский посол и тогда предпочитал отмалчиваться.