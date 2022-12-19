Волейболистки калининградского «Локомотива» выиграли серебро Кубка России

Волейболистки калининградского «Локомотива» в финале Кубка России встретились с московским «Динамо» и не смогли победить. Наши девушки уступили столичной команде с разгромным счетом 3:0.

Решающая игра состоялась в воскресенье, 18 декабря, в Туле.

- Первую партию провалили. Во второй и третьей более-менее собрались, но не хватило в концовке добить. Видимо, у Москвы посильнее характер был, чем у нас: они концовки добивали, а мы – нет, - сказала капитан «Локомотива» Ксения Парубец после игры.

Прошедший финал был первым в ее спортивной карьере.

Отметим, «Локо» стал обладателем серебряных медалей второй раз подряд.