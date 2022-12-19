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НовостиПолитика19 декабря 2022 6:31

Корабли Балтийского флота выполнили артиллерийские стрельбы в море

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Балтийском море прошли очередные учения военных. На этот раз экипажи кораблей и катеров в составе тактических групп нанесли артиллерийский удар по морским и береговым целям.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, в рамках учения экипажи малых ракетных кораблей «Пассат», «Ливень» и «Одинцово», ракетных катеров «Чувашия» и «Димитровград» Балтийского флота выполнили комплекс артиллерийских стрельб по большим и малым морским щитам, имитирующим боевые корабли условного противника.

Кроме того, стрельбы выполнялись по буйковым полям, находящимся за пределами прямой видимости, которые имитировали береговую артиллерию условного противника.