Каждый второй в Калининграде выступает за пожизненный запрет на продажу сигарет молодежи

Каждый второй калининградец одобряет пожизненный запрет на продажу сигарет подрастающему поколению. Среди курильщиков «за» оказалось треть опрошенных. Об этом сообщает сервис SuperJob, который провел опрос представителей экономически активного населения Калининграда.

51% калининградцев выступили за запрет и уверены, что его нужно ввести в России. Каждый четвертый (25%) возражает против столь радикальных мер.

Согласных с введением в России пожизненного запрета на продажу сигарет молодежи больше всего среди тех, кто не курит и никогда не курил (59%), меньше всего — среди курильщиков (36%).

Интересно, что респонденты в возрасте до 34 лет выступают сторонниками жестких антитабачных мер чаще, чем опрошенные старше 45 лет (53% против 47% соответственно).

Напомним, в Новой Зеландии ввели пожизненный запрет на продажу сигарет тем, кто родился после 1 января 2009 года. Власти страны считают, что таким образом будет увеличена продолжительность жизни населения, а бюджет сэкономит более 5 млрд долларов за счет отсутствия необходимости лечить болезни, вызванные курением.