В Правдинском районе сгорел ангар с автомобильными кузовами

Пожар в Правдинском районе случился вечером в воскресенье, 18 декабря. В поселке Холмогорье сгорело кирпичное строение размерами 100 х 25 метров под шиферной крышей.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, внутри сгорели кузова от автомобилей и автозапчасти.
Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Огнем повреждена кровля здания.
О пострадавших не сообщается.
В ликвидации пожара участвовали расчеты местной пожарно-спасательной части в составе 9 человек и 2 единиц техники.