В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 19 декабря нет света и воды

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининграде в понедельник, 19 декабря, в течение дня отключено электричество в домах на 30 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
С 11.00 до 16.00 электричества не будет в домах:
- ул. Пулемётная 24-42, 27-35, 38а,
ул. Билибина 9-27, 16-26, 27а, 27б, 36-42
ул. Георгиновая 2-4, 7, 11-17, 18-24
ул. Горького 285
ул. Черноморская 1-3, 2-6, 7-13, 14-28, 19-25, 25а
ул. Прицельная 1-7, 2-4, 8-10
ул. Поселковая 25-27, 25а, 25б, 26-32, 31, 32а-д, 36-40, 48-54
ул. Украинская 1
ул. И. Сусанина 42, 48;
- ул. Фурманова 9-13
ул. Б. Окружная 3-я 4а, 6, 10-14, 18а, 22-24, 24а, 32, 32а, 30-42, 36б, 38а, 181-189, 205, 211-213, с/т «Искра»
ул. Р. Люксембург 1-1а, 2а, 2б, 3-3а, 4, 5, 5а, 6, 7-7а, 8-10, 12-12а, 14-14а, 16-16а
пер. Р. Люксембург 2-2а, 4-4а, 6-6а, 8-8а.
С 8.30 до 18.00 электричество отключено в домах:
- ул. У. Громовой 39-97, 59а (ЦТП), 67 (д/сад № 136);
- ул. Интернациональная 55, 59а, 61-71, 68-76
ул. О. Кошевого 76
б-р. Л. Шевцовой 84-90;
- пр-кт Ленинский 68-86, 76а
ул. Багратиона 114-126
ул. Серпуховская 30а, 30-42, 35а, 37-41;
- ул. Интернациональная 27-41
б-р. Л. Шевцовой 2-40
ул. У. Громовой 15-37, 37а;
- ул. Мореходная 3
ул. Новый вал 26-34
ул. Багратиона 66-88
ул. Казанская 10-20
ул. Краснооктябрьская 18-24;
- пр-кт Советский 155, 179, 182
ул. Каштановая аллея 179, 183, 194.
Плановое отключение сегодня от воды одно и непродолжительное: для установки водомерного узла с 12.00 до 15.00 отключат дом ул. Пролетарская 5а - (д/сад № 87).