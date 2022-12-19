В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 19 декабря нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в понедельник, 19 декабря, в течение дня отключено электричество в домах на 30 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 11.00 до 16.00 электричества не будет в домах:

- ул. Пулемётная 24-42, 27-35, 38а,

ул. Билибина 9-27, 16-26, 27а, 27б, 36-42

ул. Георгиновая 2-4, 7, 11-17, 18-24

ул. Горького 285

ул. Черноморская 1-3, 2-6, 7-13, 14-28, 19-25, 25а

ул. Прицельная 1-7, 2-4, 8-10

ул. Поселковая 25-27, 25а, 25б, 26-32, 31, 32а-д, 36-40, 48-54

ул. Украинская 1

ул. И. Сусанина 42, 48;

- ул. Фурманова 9-13

ул. Б. Окружная 3-я 4а, 6, 10-14, 18а, 22-24, 24а, 32, 32а, 30-42, 36б, 38а, 181-189, 205, 211-213, с/т «Искра»

ул. Р. Люксембург 1-1а, 2а, 2б, 3-3а, 4, 5, 5а, 6, 7-7а, 8-10, 12-12а, 14-14а, 16-16а

пер. Р. Люксембург 2-2а, 4-4а, 6-6а, 8-8а.

С 8.30 до 18.00 электричество отключено в домах:

- ул. У. Громовой 39-97, 59а (ЦТП), 67 (д/сад № 136);

- ул. Интернациональная 55, 59а, 61-71, 68-76

ул. О. Кошевого 76

б-р. Л. Шевцовой 84-90;

- пр-кт Ленинский 68-86, 76а

ул. Багратиона 114-126

ул. Серпуховская 30а, 30-42, 35а, 37-41;

- ул. Интернациональная 27-41

б-р. Л. Шевцовой 2-40

ул. У. Громовой 15-37, 37а;

- ул. Мореходная 3

ул. Новый вал 26-34

ул. Багратиона 66-88

ул. Казанская 10-20

ул. Краснооктябрьская 18-24;

- пр-кт Советский 155, 179, 182

ул. Каштановая аллея 179, 183, 194.

Плановое отключение сегодня от воды одно и непродолжительное: для установки водомерного узла с 12.00 до 15.00 отключат дом ул. Пролетарская 5а - (д/сад № 87).