Калининградец погасил 500-тысячный долг после ареста квартиры

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Фото: Александр Подгорчук
Приставы заставили жителя Зеленоградска выплатить полумиллионный материальный ущерб. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.
Мужчина стал виновником ДТП и серьезно повредил автомобиль другого участника, который отсудил компенсацию материального ущерба в размере 500 тысяч рублей, однако виновник не спешил платить.
В отношении квартиры должника был вынесен запрет на регистрационные действия, поэтому он не смог продать недвижимость. Чтобы вернуть право полноценно распоряжаться имуществом, горожанин полностью погасил задолженность.