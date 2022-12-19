Калининградец погасил 500-тысячный долг после ареста квартиры

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Приставы заставили жителя Зеленоградска выплатить полумиллионный материальный ущерб. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Мужчина стал виновником ДТП и серьезно повредил автомобиль другого участника, который отсудил компенсацию материального ущерба в размере 500 тысяч рублей, однако виновник не спешил платить.

В отношении квартиры должника был вынесен запрет на регистрационные действия, поэтому он не смог продать недвижимость. Чтобы вернуть право полноценно распоряжаться имуществом, горожанин полностью погасил задолженность.