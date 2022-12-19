В Багратионовске на водителя маршрутки завели дело за ДТП с 9 пострадавшими

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Багратионовском районе завели дело на водителя маршрутки, который допустил ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

31 октября на автодороге Калининград - Мамоново водитель микроавтобуса врезался в трактор.

В результате столкновения водитель и 5 пассажиров в возрасте от 19 до 69 лет получили телесные повреждения различной степени тяжести. Четыре человека были госпитализированы.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Расследование продолжается.