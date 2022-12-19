В Калининградской области зафиксировали уже 388 случаев гриппа A/H1N1

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В Калининградской области подтвердили лабораторно уже 389 случаев гриппа. В 388 случаях речь идет о гриппе A/H1N1, который давно не циркулировал в регионе, и лишь один случай - это грипп В.

Об этом руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура сказала во время прямого эфира на страничке ЦУР региона во «ВКонтакте».

По ее словам, за прошлую неделю было зарегистрировано 168 случаев гриппа, на предыдущей неделе – 152 случая. Преимущественно гриппом болеют взрослые (60 процентов).

- Сейчас мы живем во время циркуляции многих вирусов: коронавируса, гриппа A/H1N1 и ОРВИ, - сказала Елена Бабура и отметила, что на пиковые показатели по гриппу Калининградская область выйдет через 2 недели.