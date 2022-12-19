Из-за гриппа в Калининградской области могут закрыть все школы

В Калининградской области рост заболеваемости гриппом, фиксируют превышение эпидемических порогов. В этом случае Роспотребнадзор может рекомендовать закрыть все школы города или даже региона. Решение будет принято в понедельник, 19 декабря.

Об этом руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Елена Бабура сказала во время прямого эфира на страничке ЦУР региона в «ВКонтакте».

- Есть критерии, когда мы рекомендуем органам исполнительной власти в системе здравоохранения и в системе образования принимать меры к приостановлению учебного процесса. В случае 20-процентного отсутствия учащихся по причине ОРВИ, гриппа или коронавируса, приостанавливается учебный процесс.

В Роспотребнадзоре отметили, что ведомство будет анализировать и оценивать эпидемическую ситуацию за 50-ую неделю.

- Потому что прирост числа заболевших детей есть, есть превышение эпидемических порогов. И будем принимать решение, возможно, о приостановлении работы одновременно всех школ в каком-то муниципальном образовании или во всех муниципальных образованиях. Сегодня такое решение будет принято, - сказала Елена Бабура. - Соответствующие предложения будут направлены в органы исполнительной власти в системе образования.

Отмечается, что в детских садах также могут объявиться карантин и временное приостановление работы.