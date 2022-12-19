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НовостиОбщество19 декабря 2022 9:30

Таможня: В очереди на въезд в Литву в Чернышевском стоят 320 грузовиков

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В понедельник, 19 декабря, в пункте пропуска в Чернышевском в очереди на въезд в Литву стоят 320 грузовиков. Нейтральная полоса также заполнена – там находятся 25 транспортных средств, уже оформленных российской стороной. Данные на 9 часов утра опубликовала областная таможня.

Въезда в Калининградскую область ожидает 71 грузовик, нейтральная полоса свободна.

За сутки сотрудники таможенного поста МАПП «Чернышевское» оформили 191 машину на въезд в Калининградскую область и 204 – на выезд.