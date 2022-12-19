Двое калининградцев совершили дерзкий разбой с игрушечным пистолетом

На днях в квартиру на улице Кипарисовой ворвались двое мужчин с ножом и пистолетом. Злоумышленники забрали два телефона и 10 тысяч долларов и скрылись.

28-летний хозяин квартиры описал нападавших и рассказал, что визуально узнал одного из налётчиков – тот ранее делал в квартире ремонт, и потерпевший снова позвал строителя для установки двери.

Полицейским удалось в короткие сроки установить личности и места жительства подозреваемых в возрасте 48 и 27 лет. По месту проживания одного из них стражи порядка обнаружили и изъяли нож и часть похищенных денег. От пистолета, который оказался игрушечным, подозреваемые успели избавиться.

Сейчас фигурантов заключили под стражу. Один их них четыре раза был судим, в том числе за грабеж и угон.