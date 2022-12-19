В Калининградской области 4 человека заболели одновременно гриппом и COVID-19

В Калининградской области 4 человека заболели одновременно гриппом и коронавиусной инфекцией. О том, что такое возможно, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура сказала во время прямого эфира на страничке ЦУР региона во «ВКонтакте».

- На сегодняшний день у нас уже 4 официально подтвержденных случая, когда люди одновременно болеют и гриппом, и коронавирусной инфекцией. То есть они заразились одновременно, - сказала Елена Бабура.

По ее словам, даже в одной семье можно болеть и гриппом, и коронавирусом одновременно.

- Сочетание разных вирусов в одном организме даст клиническое проявление уже несколько иное. Если у вас одновременно и грипп, и коронавирус, заболевание протекает тяжело, вы не прививались, вам нужно бежать к врачу, чтобы скорее всего госпитализироваться в инфекционный стационар и определиться с тактикой лечения, - отметила Елена Бабура.

Напомним, в Калининградской области подтвердили лабораторно уже 389 случаев гриппа. В 388 случаях речь идет о свином гриппе AH1N1, который давно не циркулировал в регионе, и лишь один случай - это грипп В.