Калининградец разгромил несколько витрин в супермаркете из-за «несоответствия цен»

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Сотрудники Росгвардии задержали мужчину за повреждение имущества и нарушение общественного порядка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В супермаркете на улице Красной 49-летний мужчина оскорбил сотрудников магазина, а затем и вовсе разгромил несколько витрин с товарами. Свой поступок горожанин объяснил несоответствием цен на прилавке.

Еще один «покупатель» прямо в магазине на Ленинском проспекте открыл бутылку дорогостоящего алкоголя и стал распивать его не отходя от кассы. Оплачивать спиртное мужчина отказался и оказался в полиции.