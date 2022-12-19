Роспотребнадзор: Вводить в Калининграде обязательный масочный режим нет необходимости

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Вводить в Калининградской области обязательный масочный режим нет необходимости. Об этом руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура сказала во время прямого эфира на страничке ЦУР региона во «ВКонтакте».

- В этом нет необходимости. Сейчас мы говорим о рекомендациях для населения, потому что мы живем в несколько иной парадигме развития эпидемического процесса. Но мы ввели уже ограничения по масочному режиму, то есть по обязательному ношению масок в медицинских организациях, рекомендовали масочный режим в аптечной сети, - сказала Елена Бабура.

Также она отметила, что Роспотребнадзор обратился к руководителям предприятий торговли Калининградской области.

- Потому что там очень большой контакт продавцов, кассиров с людьми, среди которых могут быть больные. Рекомендации эти очень разумные. Мы на пике эпидемического подъема заболеваемости, - подчеркнула Елена Бабура.