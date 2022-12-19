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НовостиОбщество19 декабря 2022 12:23

Коронавирус за сутки выявили в 12 городах Калининградской области

Виктор Сергеев
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Фото: Архив "КП"

За сутки в Калининградской области было выявлено 52 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 12 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 24 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Балтийский городской округ – 2,

Пионерский городской округ – 2,

Гвардейский городской округ - 1,

Гурьевский городской округ - 7,

Гусевский городской округ – 3,

Светловский городской округ – 1,

Светлогорский городской округ – 2,

Советский городской округ - 3,

Мамоновский городской округ – 1,

Черняховский городской округ – 3,

Неманский городской округ – 2.