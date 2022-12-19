Коронавирус за сутки выявили в 12 городах Калининградской области

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Фото: Архив "КП"
За сутки в Калининградской области было выявлено 52 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 12 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 24 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Балтийский городской округ – 2,
Пионерский городской округ – 2,
Гвардейский городской округ - 1,
Гурьевский городской округ - 7,
Гусевский городской округ – 3,
Светловский городской округ – 1,
Светлогорский городской округ – 2,
Советский городской округ - 3,
Мамоновский городской округ – 1,
Черняховский городской округ – 3,
Неманский городской округ – 2.