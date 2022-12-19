Елена Бабура: Чеснок от гриппа хорош, но в совокупности с другими мерами профилактики

. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Чеснок, лук и прочие народные способы борьбы с гриппом работают, но только при условии, что вы сочетаете их с другими мерами профилактики. Об этом руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура сказала во время прямого эфира на страничке ЦУР региона во «ВКонтакте».

- Народные средства очень хороши, но в совокупности со всеми другими мерами неспецифической профилактики гриппа. Вы можете есть чеснок, можете есть лук, можете принимать витаминные препараты, обязательно проветривать помещение, потому что вирус очень долго сохраняется в непроветриваемом помещении. Это очень важно. Все сейчас правильно и хорошо. Но комплексно, - сказала Елена Бабура.

Напомним, в Калининградской области подтвердили лабораторно уже 389 случаев гриппа. В 388 случаях речь идет о свином гриппе A/H1N1, который давно не циркулировал в регионе, и лишь один случай - это грипп В.