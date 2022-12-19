В Калининграде прошли лыжные старты и зимний триатлон

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В парке имени Макса Ашманна прошел фестиваль для лыжников и триатлонистов. В символичной бесплатной активности под названием «Декабрьский снег» поучаствовало свыше 30 человек и несколько сотен очевидцев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Трассой стал километровый круг по периметру водоема. Для комфорта лыжников и триатлонистов около паркового озера была оборудована стартово-финишная зона с транзитным участком, музыкальным сопровождением и горячим чаем.

Часть гонщиков преодолели дистанцию три километра исключительно на лыжах, остальные выступили в зачете триатлона с беговым, велосипедным и лыжным этапами.

В трехкилометровой лыжной гонке поучаствовали 28 человек, в триатлон-спринте состязались пятеро мужчин и три женщины. Первыми финишную черту в своих зачетах пересекали Наталья Тарасенко, Мария Коваленко и Максим Буряков. Последний, кстати, первенствовал в обеих дисциплинах – благодаря богатейшему лыжному прошлому.