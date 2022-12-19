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НовостиПроисшествия19 декабря 2022 16:02

На станции Озерки-Новые легковушка выехала на переезд и врезалась в ремонтную машину

Пострадавших нет
Виктор Сергеев
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Фото: Пресс-служба КЖД

В Черняховском районе произошло ДТП на переезде. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

В 14 часов на железнодорожном переезде станции Озерки-Новые легковушка при работающей звуковой и световой сигнализации выехала на переезд и столкнулась с ремонтной железнодорожной машиной.

В результате ДТП пострадавших нет, схода подвижного состава не допущено. Автомобиль оперативно убран с переезда, на график движения поездов происшествие не повлияло.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.