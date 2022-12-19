Калининградца отправили в колонию за надругательство над 10-летней соседкой

В Немане вынесли обвинительный приговор местному жителю, обвиняемому в надругательстве над ребенком. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

В конце ноября 37-летний мужчина по просьбе соседки пришел к ней домой, чтобы проверить исправность проводки. Самой женщины в это время дома не было, а ее 10-летняя дочь находилась в квартире одна. Воспользовавшись ее беспомощным состоянием, горожанин совершил в отношении девочки иные насильственные действия сексуального характера. В этот же день потерпевшая рассказала матери о случившемся.

Суд назначил мужчине наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строгого режима. Ему также придется заплатить компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.