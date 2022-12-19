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НовостиОбщество19 декабря 2022 17:03

В Калининграде ожидается резкое ухудшение погоды

Теплый фронт атлантического циклона принесет снег и метель
Виктор Сергеев

В конце понедельника, 19 декабря, с запада к региону приблизится зона смешанных осадков теплого фронта Атлантического циклона. Из-за этого в ночь на вторник в Калининграде и области ожидается снег и метель, переходящие в ледяной дождь. Об этом сообщается в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области»

Во вторник температура воздуха на большей части области поднимется до отметок в +2...+4 градуса, при этом временами ожидается дождь, а ветер ослабнет и сменится на юго-западный.

По данным регионального управления МЧС, с первой половины ночи в Калининградской области ожидается налипание мокрого снега, гололед и гололедица.