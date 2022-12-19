. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининграде открыли два новых детских сада: на улице Новгородской и ул. 3-го Белорусского фронта, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В детсад на Новгородской будут ходить 225 воспитанников. В корпусе по улице 3-го Белорусского фронта планируется принять 350 дошколят, из них 120 – в возрасте до трех лет.

Территории садиков уже огорожены и озеленены. Здесь оборудованы прогулочные, спортивные и интерактивные площадки. Для безопасного пребывания воспитанников установлена внешняя и внутренняя системы видеонаблюдения. Система видеонаблюдения подключена к АПК «Безопасный город». В каждом здании есть медицинский и пищевой блоки, прачечная, лифты, музыкальный и физкультурный залы, студия хореографии.

«Острота проблемы с детскими садами сегодня уже не такая, как была пять-шесть лет назад, но сейчас город растет и развивается, поэтому мы решили помочь Калининграду со строительством еще одного садика в следующем году – в районе улицы Благовещенской, которое завершится в 2024 году», – сказал губернатор Антон Алиханов.

Как сообщили в региональном министерстве образования, до конца этого года планируется сдать в эксплуатацию еще два детских сада: в Добровольске Краснознаменского муниципального округа и Чехово Багратионовского муниципального округа.