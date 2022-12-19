Калининградец получил 1 год колонии за жестокое избиение посетителя бара

Житель Светлогорска признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. 35-летний мужчина жестоко избил посетителя бара, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент произошел в апреле 2021 года у входа в здание бара в центре Светлогорска. Используя малозначительный повод, мужчина схватил не знакомого ему посетителя за шею и плечо и, применив специальный приём, толкнул его.

Потерпевший упал на плиточное покрытие, получив травму, после чего злоумышленник ударил его ногой по лицу.

Суд приговорил его к 1 году лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.