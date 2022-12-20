Дятлова призвала управляющие компании прочистить решетки ливневок

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова призвала городские управляющие компании очистить решетки ливневых колодцев. Об этом она написала накануне в своем телеграм-канале.

«Завтра потепление. Это значит, что снег будет таять, земля промёрзла и воде нужно куда-то уходить», - отметила сити-менеджер.

По ее словам, с начала месяца в городе выпало 42 мм осадков, то есть примерно по 42 литра воды на каждый квадратный метр городской территории.

«Площадь Калининграда - 21 млн кв.м., таким образом нетрудно посчитать объём воды, который свалился на нас с небес = 882 млн литров. Понадобится 220 тысяч стандартных 4-кубовых водовозок, чтобы перевезти такой объём. Такая вот коммунальная математика», - добавила глава администрации.

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